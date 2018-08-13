Меркель: никто не заинтересован в экономической дестабилизации Турции

Германия хочет, чтобы экономика Турции развивалась, в дестабилизации никто не заинтересован. Об этом заявила в понедельник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем.

«Никто <…> не заинтересован в экономической дестабилизации Турции», — сказала она. «Мы получаем выгоду от стабильной экономической обстановки возле [внешних границ] Европы», — отметила канцлер. «ФРГ хочет видеть процветающую с точки зрения экономики Турцию, это в наших интересах», — заключила Меркель, пишет ТАСС.

Резкое падение турецкой лиры в последние дни связано с напряженностью в отношениях Анкары и Вашингтона — США требуют освободить арестованного в Турции евангелистского пастора Эндрю Брансона. Республика отказывается это сделать, указывая, что пастор обвиняется в поддержке террористов. США в ответ ввели санкции против двух турецких министров — юстиции и внутренних дел.

11 августа лира обновила очередной исторический антирекорд и завершила день на отметке 6,41, хотя еще в начале прошлой недели ее стоимость по отношению к доллару составляла 5,1. На волатильность курса повлияло и сделанное в пятницу заявление президента США Дональда Трампа, который распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из республики до 50% и 20% соответственно.

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