Меркель несогласна с Нетаньяху

Германия не поддерживает заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае его победы на выборах 17 сентября часть Западного берега реки Иордан будет аннексирована. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II, сообщает ТАСС.

«Мы выступаем за решение палестино-израильского конфликта по формуле двух государств», — сказала она. По ее словам, аннексии любого рода лишь отягчают процесс урегулирования. «Поэтому мы не согласны с такими объявлениями», — добавила Меркель.