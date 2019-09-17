Меркель несогласна с Нетаньяху

Германия не поддерживает заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае его победы на выборах 17 сентября часть Западного берега реки Иордан будет аннексирована. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II, сообщает ТАСС.

«Мы выступаем за решение палестино-израильского конфликта по формуле двух государств», — сказала она. По ее словам, аннексии любого рода лишь отягчают процесс урегулирования. «Поэтому мы не согласны с такими объявлениями», — добавила Меркель.

| 2019-09-17T16:12:59+00:00 17 сентября 2019, 19:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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