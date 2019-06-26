Меркель не видит достаточного для снятия санкций прогресса по «Минску»

В реализации минских договоренностей нет прогресса, достаточного для снятия санкций, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на правительственном часе в бундестаге.
«Ситуация такова, что у нас нет перемирия, нет прогресса, достаточного для снятия санкций, поэтому я считаю правильным, что они пролонгированы», — сказала Меркель, добавив, что санкции кажутся Берлину «правильными и верными до тех пор, пока не будут реализованы минские соглашения».
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
| 2019-06-26T16:36:42+00:00 26 июня 2019, 21:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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