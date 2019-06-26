Меркель не видит достаточного для снятия санкций прогресса по «Минску»

«Ситуация такова, что у нас нет перемирия, нет прогресса, достаточного для снятия санкций, поэтому я считаю правильным, что они пролонгированы», — сказала Меркель, добавив, что санкции кажутся Берлину «правильными и верными до тех пор, пока не будут реализованы минские соглашения».

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.