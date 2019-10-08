Меркель не согласилась с новым планом Джонсона по Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о том, что сделка по Brexit возможна лишь при условии, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС, отвергнув таким образом новый план Лондона по Brexit. Об этом сообщила во вторник в своем Twitter политический обозреватель телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера.

В ином случае, по оценке Меркель, сделка «практически маловероятна», пишет обозреватель Би-би-си.

Она цитирует представителя Даунинг-стрит, заявившего, что «переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Великобритания проделала большой путь». По словам того же источника, Джонсон в ответ сказал Меркель, что подобное требование Берлина делает достижение сделки «по сути невозможным». (ТАСС)