Меркель не нравится шумиха вокруг ухода Озила из сборной

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не нравится формат развернувшихся в стране дебатов вокруг ухода из национальной команды Германии по футболу Месута Озила. Об этом Меркель заявила в эфире немецкого телеканала ARD, сообщает агентство «Анадолу».

«Могут быть различные мнения по поводу фотографии (фотографии Озила с президентом Турции Редждепом Тайипом Эрдоганом). Но я не совсем удовлетворена форматом развернувшихся вслед за этим дебатов», — сказала канцлер.

Комментируя причины, побудившие Озила покинуть сборную ФРГ, Меркель подчеркнула недопустимость дискриминации по этническому признаку. «Будь то Озил либо кто-нибудь другой, если гражданин иммигрантского происхождения говорит, что с ним неправильно обращаются в обществе, то это требует самого серьезного подхода и обсуждения», — считает Ангела Меркель.

Ранее футболист сборной Германии турецкого происхождения Месут Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде ФРГ.

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