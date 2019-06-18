Меркель назвала условие при выполнении которого возможно снятие санкций с России

ФРГ и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть ослаблены только при прогрессе в реализации минских договоренностей. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции», — сказала она.

Меркель добавила, что лидеры ФРГ и Украины не обсуждали усиление санкций против России. «Мы не говорили об усилении, речь идет о продолжении действующего санкционного режима», — сказала она.