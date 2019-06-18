Меркель назвала условие при выполнении которого возможно снятие санкций с России

ФРГ и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть ослаблены только при прогрессе в реализации минских договоренностей. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции», — сказала она.

Меркель добавила, что лидеры ФРГ и Украины не обсуждали усиление санкций против России. «Мы не говорили об усилении, речь идет о продолжении действующего санкционного режима», — сказала она.

| 2019-06-18T16:36:53+00:00 18 июня 2019, 18:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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