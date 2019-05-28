Меркель намерена оставаться канцлером ФРГ до следующих выборов в Бундестаг

Канцлер Германии Ангела Меркель снова заявила о своем намерении остаться на посту главы правительства ФРГ до конца нынешнего законодательного периода, который истекает в 2021 году.

«Я готова — и это я пообещала людям — проработать канцлером до конца этого законодательного периода», — сказала Меркель в опубликованном во вторник интервью телеканалу CNN. «И я не заявила бы о готовности дать это интервью, если бы у меня не было желания сказать еще немного слов о политике», — отметила канцлер.

«Эту радость нужно испытывать каждый день, я должна быть в состоянии испытывать любопытство по отношению к людям», — продолжала она. «В этом вся я, — подчеркнула Меркель. — Всегда встречаешь нового, занимательного человека, и это для меня является важнейшим источником сил в политике».

На протяжении последних месяцев появляется информация о том, что Меркель может подать в отставку с поста канцлера до 2021 года. После состоявшихся в Германии в минувшее воскресенье выборов в Европарламент, на которых Христианско-демократический союз в значительной мере растерял голоса, в ФРГ снова заговорили о необходимости досрочного ухода Меркель.