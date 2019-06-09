Меркель может потерять союзника

Похоже, что вслед за Австрией политический шторм грозит переброситься и на Германию. Причиной, если хотите поводом, может стать отставка лидера Социал-демократической партии (SPD, СДПГ) Андреа Налес.

Кризисные явления в старейшей партии Германии нарастали довольно давно. Череда выборов как общефедеральных, так и земельных отражали неуклонное падение поддержки избирателей. На последних выборах в Европарламент СДПГ показала наихудший результат за многие годы —15,5%. Еще более удручающими были итоги голосования в земле Бремен, которые прошли одновременно с голосованием в Европарламент. Впервые за 70 лет в этой земле СДПГ потеряла большинство в ландтаге. Если к этому присоединить результаты земельных выборов с конца прошлого года — в Баварии — 9,7%, пятью годами ранее — 20,6%; в Гессене — 19,8%, в 2013 году — 30,7%, то налицо серьезный кризис в партии и потеря значительной части ядерного электората, который обычно голосовал за социал-демократов в землях и в бундестаг.

Отметим, что Андреа Налес пробыла на посту всего 13 месяцев и ее попытки реформировать партию не могли принести ощутимых результатов, так как банально не хватило времени. Тем не менее, она взяла на себя ответственность и ушла с поста.

Наряду с кадровой проблемой перед СДПГ стоят и другие гораздо более сложные. В первую очередь идейные. В своей истории партия всегда придерживалась лево-центристской позиции. Теперь на этом поле все большую роль играют зеленые. Как следствие, они от выборов к выборам увеличивают свои электоральные показатели и, как отмечают социологи, часть электората социал-демократов ушла к ним.

Отсюда идеологический разброд среди членов СДПГ. Как пишет издание Morning Briefing, после объявления Налес об отставке в СДПГ образовались пять групп бунтовщиков, которые намереваются захватить лидерство в партии. Наиболее активным является Кевин Кюнерт, руководитель молодежного крыла. Он и его сторонники намерены захватить место лидера партии и развернуть ее влево. Кевин Кюнерт в интервью газете Die Zeit предложил национализировать BMW и вообще пересмотреть современную экономическую модель, базирующуюся на частной собственности.

За такие предложения он получил волну критики от своих же parteigenosse — товарищей по партии. Генеральный секретарь Ларс Клингбайль в твиттере назвал эту идею «социальной утопией» и заверил, что это не входит в программу социал-демократов. Тем не менее, и без леворадикальных идей внутри партии много споров — и острое понимание необходимости новой программы и новых идей, которые помогут поднять рухнувшие рейтинги.

Кто займет место лидера, решится на партийном съезде в середине осени. Кстати, на нем планируется обсудить вопрос целесообразности для СДПГ находиться в коалиции с ХДС/ХСС с канцлером Меркель во главе правительства.

До съезда партией будет руководить триумвират. В него вошли премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг и глава гессенского отделения партии Торстен Шэфер-Гюмбель. В интервью немецкому агентству DPA Малу Дрейер заявила, что «Мы знаем друг друга, не конкурируем между собой и доверяем друг другу». Все трое уже заявили, что не будут претендовать на пост председателя партии.

Как отмечает информационное агентство n-tv, отказ Швезиг бороться за пост председателя партии может носить чисто тактический характер, связанный с предстоящими осенью земельными выборами в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге.

Как отмечают эксперты, Малу Дрейер способна мобилизовать товарищей, но она больна рассеянным склерозом и поэтому неперспективна. Торстен Шефер-Гюмбель в январе 2019 года проиграл земельные выборы в Гессене кандидату от ХДС и это мешает его политической карьере.

Человеком больших денег в СДПГ считается нынешний вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц. Это политик, которого поддерживает партийный центр и верит, что при его содействии партия привлечет к своей программе буржуазного избирателя. Он не хотел составлять оппозицию Налес, но теперь у него появилась свобода действий.

Бывший глава СДПГ Зигмар Габриэль, занимавший в правительстве Меркель посты и министра иностранных дел, и министра экономики собирался уйти из политики, но, как кажется, передумал. Он считает, что руководство в партийной штаб-квартире должны снова взять те, кто допустил к власти нынешних «неудачников». У них есть опыт, и они пользуются популярностью. Однако в партии поддержки у них немного.

На политической арене вновь появился неудавшийся лидер СДПГ Мартин Шульц, который обанкротился на федеральных выборах 2017 года. Он тоже на что-то рассчитывает в обстановке кризиса в партии.

Надо сказать, что у старшего партнера по коалиции в Берлине ХДС/ХСС ситуация не намного лучше. Если у социал-демократов достаточно желающих стать во главе партии, то у христианских демократов наблюдается кадровый дефицит.

Практически у партии два реальных лидера. Председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель. Других политиков их масштаба нет.

Тем не менее, пока Крамп-Карренбауэр не смогла дать новый старт христианским демократам. Она не стала популярным политиком даже сравнимым с Меркель, которая уже много потеряла из-за последних неудач. По данным недавнего опроса исследовательского центра Forsa, 70% немцев не хотят видеть Крамп-Карренбауэр во главе страны — на месте Меркель. Это очень тревожный сигнал для обеих.

На 24 июня назначено заседание правления социал-демократов. На нем будет решаться вопрос, как дальше выстраивать отношения с ХДС. Среди партийных организаций СДПГ растет число тех, кто поддерживает идею выхода из коалиции и перехода в оппозицию.

Если социал-демократы решат разорвать коалиционное соглашение, у Меркель будет два варианта: либо искать нового партнера по коалиции, либо объявлять внеочередные выборы в бундестаг.

Поиск новых партнеров весьма сложен. Практически есть только один вариант возвращения к так называемой ямайке. Так называли после последних выборов в бундестаг по партийным цветам возможный вариант коалиции из ХДС/ХСС, свободных демократов и зеленых. Эти цвета совпадают с флагом Ямайки.

Тогда такая коалиция не сложилась по нескольким причинам. В том числе и потому что лидеры свободных демократов категорически не соглашались с канцлерством Меркель. В этом отношении ничего не изменилось, но теперь во главе ХДС стоит Крамп-Карренбауэр и она может стать канцлером. Согласится ли на это Меркель очень большой вопрос.

Второй вариант — досрочные парламентские выборы также таит в себе большую опасность при постоянном снижении рейтинга ХДС. Кстати, у социал-демократов в этом случае проблем не меньше, если не больше.

Положение становится весьма неопределенным. Как пишет авторитетный немецкий политический еженедельник Der Spiegel, после отставки Налес большая коалиция закачалась, но пока еще устояла. Но это будет считаться чудом, если правительство продержится до конца года.

Внутриполитическая неопределенность в Германии накладывается на правительственный кризис в Австрии и на большие проблемы в коалиции в Италии. Все это отражается на Евросоюзе в целом и возможности его реформирования, в том числе по предложениям президента Франции Макрона.

За этим внимательно наблюдают в Москве, Киеве и Вашингтоне. От того как будут развиваться события в ведущих европейских странах определится политическая конфигурация в ближайшее время.