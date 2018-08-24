Меркель исключила возможность скорого вступления Грузии в НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу исключила возможность ускоренного принятия в НАТО для Грузии, которой лидеры альянса пообещали членство еще десять лет назад.

«Я не вижу возможности скорого принятия Грузии в НАТО. Такова позиция Германии», – сказала Меркель на встрече со студентами Тбилисского государственного университета.

«Такие вещи происходят постепенно», – сказала она об интеграции в НАТО в ходе первого этапа своей поездки по южному Кавказу.

На саммите в Бухаресте в 2008 году лидеры НАТО заявили, что Грузия в какой-то момент станет членом альянса, однако под давлением Меркель и президента Франции того времени Николя Саркози не позволили стране формально начать путь к вступлению в альянс.

Стремление Грузии вступить в НАТО вызвало бурное возмущение у России.

После войны 2008 года Россия признала независимыми сепаратистские регионы Южную Осетию и Абхазию и разместила там постоянные военные базы.

По словам Меркель, этот шаг представляет собой «оккупацию 20 процентов территории Грузии и огромную несправедливость».

В пятницу Меркель сделала символический жест, посетив административную границу с Южной Осетией, где российские пограничники установили забор из колючей проволоки.