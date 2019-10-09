Меркель и Зеленский не видят препятствий для «нормандской» встречи

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель считают, что все условия для проведения саммита в «нормандском формате» (Германия, Франция, Украина и Россия) соблюдены.

К такому мнению политики пришли в ходе переговоров, сообщается на сайте немецкой канцелярии. Последним необходимым шагом стала договорённость трёхсторонней группы о дальнейшем отводе войск.

Кроме того, главы государств отметили важность скорейшего достижения соглашения о будущем транзите газа из России через Украину.