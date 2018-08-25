Меркель: Азербайджан — самый крупный торговый партнер Германии в этом регионе

«Я очень рада, что нахожусь в Азербайджане. Мы уже встречались несколько раз. Но я впервые совершаю визит в эту страну.

У нас многосторонние отношения. Мы уже неоднократно встречались в рамках международных организаций, в рамках международных встреч, и я считаю, что этот визит придаст новый импульс нашим отношениям».

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе с участием делегаций, пишет Report.

«Мы также можем расширить наши связи и в области культуры. Проходит 200 лет со дня создания первой немецкой колонии в Азербайджане. Некоторые люди даже не информированы об этом.

Мы можем расширить наши экономические связи. Азербайджан – самый крупный торговый партнер Германии в этом регионе.

Мы, возможно, коснемся и некоторых критических моментов. Это – права человека и гуманитарная ситуация», — добавила Меркель.

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