Мэрия Москвы запретила оппозиции проводить шествие 31 августа

Московские власти не разрешили оппозиции провести 31 августа шествие по Тверской улице. Об этом, по информации Русской Службы DW, сообщила в четверг, 22 августа, глава Совета депутатов Гагаринского района и незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова на своей странице в Facebook.

В письме с отказом, которое обнародовала Русакова, мэрия ссылается на то, что «в местах начала шествия и проведения митинга отсутствуют площадки для размещения участников с заявленным количеством». Кроме того, в документе указано, что это шествие «создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств», «ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры» и «нарушит права граждан, не участвующих в данном мероприятии».

Второй вариант маршрута шествия, предложенный организаторами, — от Страстного бульвара до проспекта Сахарова — по словам Русаковой, был «вообще обойден молчанием». Устроители планировали, что в их мероприятии примут участие около 40 тысяч человек.