Мэрия Москвы запретила оппозиции проводить шествие 31 августа

Московские власти не разрешили оппозиции провести 31 августа шествие по Тверской улице. Об этом, по информации Русской Службы DW, сообщила в четверг, 22 августа, глава Совета депутатов Гагаринского района и незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова на своей странице в Facebook.

В письме с отказом, которое обнародовала Русакова, мэрия ссылается на то, что «в местах начала шествия и проведения митинга отсутствуют площадки для размещения участников с заявленным количеством». Кроме того, в документе указано, что это шествие «создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств», «ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры» и «нарушит права граждан, не участвующих в данном мероприятии».

Второй вариант маршрута шествия, предложенный организаторами, — от Страстного бульвара до проспекта Сахарова — по словам  Русаковой, был «вообще обойден молчанием». Устроители планировали, что в их мероприятии примут участие около 40 тысяч человек.

| 2019-08-22T17:44:59+00:00 22 августа 2019, 22:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss