Мэрия Москвы наградила Фонд Гейдара Алиева

Сегодня в Правительстве Москвы состоялось вручение специальной премии Фонду Гейдара Алиева за организацию ремонтно-реставрационных работ на павильоне «Азербайджан».

Как сообщает Report, азербайджанский павильон стал лауреатом конкурса «Московская реконструкция — 2019».

Мероприятие по этому случаю прошло в Белом зале мэрии Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил Фонд Гейдара Алиева за павильон «Азербайджан» как лучший объект реставрации в 2019 году в Москве. Премию получил советник исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Азер Байрамов.

Отметим, что Павильон №14 «Азербайджан» вновь открылся на ВДНХ после масштабной реконструкции. Зданию вернули его исторический облик. Он выполнен в традициях восточной архитектуры, которая отражается в сталактитовых сводах, витражных окнах и узорах павильона. Реставрация павильона проводилась в рамках программы возрождения ВДНХ, стартовавшей в 2014 году. Здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.