Мэр Стамбула отменил финансирование проправительственных фондов

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, избранный от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции, заявил, что он отменил перевод средств фондам, связанным с президентом страны Тайипом Эрдоганом.
«На данный момент мы произвели отмену переводов в общей сложности на 357 миллионов лир (62 миллиона долларов), которые были выделены (проправительственным) фондам… Это невероятно. На что тратятся народные деньги?» — сказал Имамоглу журналистам в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
По словам мэра, «это только начало».
| 2019-08-27T20:28:14+00:00 27 августа 2019, 20:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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