Мэр Стамбула отменил финансирование проправительственных фондов

Согласно заявлению мэрии Стамбула, речь идет о пяти фондах, связанных с правительством, в том числе о Фонде молодежи и образования Турции (TURGEV), основанном Эрдоганом в период, когда он занимал пост мэра Стамбула. Мэрия обвинила эти фонды в перерасходе средств, выделенных им из городского бюджета.