Мэр Стамбула отменил финансирование проправительственных фондов

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, избранный от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции, заявил, что он отменил перевод средств фондам, связанным с президентом страны Тайипом Эрдоганом.
«На данный момент мы произвели отмену переводов в общей сложности на 357 миллионов лир (62 миллиона долларов), которые были выделены (проправительственным) фондам… Это невероятно. На что тратятся народные деньги?» — сказал Имамоглу журналистам в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
По словам мэра, «это только начало».