Мэр Лондона призвал горожан сплотиться перед лицом терроризма

Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей и гостей британской столицы оставаться сплоченными перед угрозой терроризма после инцидента на Лондонском мосту. Соответствующее обращение лондонский градоначальник опубликовал в своём Twitter.
Ранее полиция сообщила, что на Лондонском мосту произошло нападение с ножом. Есть раненые. Подозреваемый был убит, на его теле был закреплен муляж бомбы.
«Мы должны и мы будем оставаться решительными в нашей приверженности быть сильными и сплоченными перед лицом терроризма. Те, кто пытаются напасть на нас и разъединить нас, никогда не достигнут успеха», — заявил он.
| 2019-11-29T23:55:59+00:00 29 ноября 2019, 23:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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