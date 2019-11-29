Мэр Лондона призвал горожан сплотиться перед лицом терроризма

Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей и гостей британской столицы оставаться сплоченными перед угрозой терроризма после инцидента на Лондонском мосту. Соответствующее обращение лондонский градоначальник опубликовал в своём Twitter.
Ранее полиция сообщила, что на Лондонском мосту произошло нападение с ножом. Есть раненые. Подозреваемый был убит, на его теле был закреплен муляж бомбы.
«Мы должны и мы будем оставаться решительными в нашей приверженности быть сильными и сплоченными перед лицом терроризма. Те, кто пытаются напасть на нас и разъединить нас, никогда не достигнут успеха», — заявил он.