МЭПР предупредило о нестабильных погодных условиях

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) сделало предупреждение в связи с ожидаемыми изменениями погодных условий.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии МЭПР, с вечера 20 ноября по 22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, осадки, которые могут перейти в ливень.

Будет преобладать северный ветер.

Температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Начиная с 20 ноября в северных и восточных районах Азербайджана ожидается переменная облачность, возможны дождь, в горных районах — снег. Местами осадки могут принять интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха постепенно понизится на 5-8 градусов. Уровень рек поднимется, в особенности сели ожидаются в некоторых горных реках Лянкярано-Астаринского региона.