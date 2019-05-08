МЭПР: Наблюдаемый сейчас в Баку туман вновь начнется ближе к ночи

«Как сообщалось ранее Национальным департаментом гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, начавшийся с ночи туман в Баку и на Абшеронском полуострове продолжается».

Об этом сообщила директор департамента Умайра Тагиева.

Она сказала, что на Абшеронском полуострове видимость сейчас ограничена до 500-600, в некоторых местах до 200 метров: «Относительная влажность составляет 86-88%. Сегодня днем скорость ветра немного увеличится и по этой причине ожидается частичное уменьшение тумана, однако ближе к ночи опять вероятен туман. В связи с туманными погодными условиями заранее было направлено предупреждение соответствующим организациям».

У.Тагиева напомнила, что погодные условия определяет участок малоградиентный с относительно низким давлением и дующий южный, юго-восточный слабый ветер обеспечивает движение влажной воздушной массы с моря на сушу.

| 2019-05-08T12:46:41+00:00 8 мая 2019, 14:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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