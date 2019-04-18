Меняются правила получения шенгенских виз

Стоимость визы для краткосрочного въезда в страны Шенгенской зоны будет повышена в 2019 году с 60 до 80 евро, но подорожание не коснется граждан ряда стран.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

«Небольшое повышение позволит государствам-участникам Шенгенского соглашения поддерживать во всем мире достаточный консульский персонал для усиления контроля за безопасностью», — пояснили агентству.

Также было отмечено, что по новым правилам часто путешествующие лица с «положительной визовой историей» смогут получить многократную визу с поэтапно увеличивающимся с одного года до пяти лет сроком действия.

Кроме того, вдвое увеличится срок подачи заявки на шенгенскую визу — с трех до шести месяцев до планируемой поездки.

В некоторых странах заявку можно будет подавать в электронном виде через сайт консульства. Для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет шенгенская виза в 2019 году может стать полностью бесплатной.

Новые правила предстоит еще официально утвердить Совету ЕС, после чего изменения в визовый кодекс ЕС вступят в силу через шесть месяцев.

Также отмечается, что увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в 35 евро, установленный соглашениями об упрощении визового режима, которые были заключены между ЕС и рядом других стран, в том числе с Азербайджаном.