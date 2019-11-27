Меняется структура аппарата Президиума НАНА

Состоялось первое заседание комиссии, созданной по соответствующему распоряжению президента НАНА, академика Рамиза Мехтиева с целью усовершенствования структуры и системы управления аппарата Президиума НАНА, а также отбора и размещения кадров.

Как сообщили в Академии, открыл заседание председатель комиссии, академик-секретарь НАНА Аминага Садыгов, рассказав о задачах комиссии, вытекающих из распоряжения президента НАНА.

Он сообщил, что комиссией подготовлены предложения по новой структуре аппарата Президиума НАНА и в ближайшие дни должны быть представлены президенту НАНА.

Председатель комиссии подчеркнул, что основными задачами комиссии являются оптимизация работы Президиума НАНА, усовершенствование аппарата структуры, развитие международных научных связей и др.(report)

| 2019-11-27T17:00:24+00:00 27 ноября 2019, 21:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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