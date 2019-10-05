Меньшее из зол

В Азербайджане часто и по делу критикуют отечественные телеканалы, предоставляющие эфир и тем самым популяризирующие всякого рода посредственностей, некоторые из которых умудрились обрести статус «звезд» местной эстрады. Действительно, в подавляющем большинстве случаев, стоит раскрыть рот, вступить в дискуссию местной «звезде», как рука непроизвольно тянется к пульту.

И это в лучшем случае. У людей более эмоциональных рука может потянуться к стулу, запуском коего в телевизор зритель решит выразить свой протест увиденному и услышанному. Ну а как иначе реагировать на тех, кто давно переехал из села, при том, что село из них самих никуда не переехало? И ладно бы, эти ханумы и беки долго искали бы ответ на вопрос о том, кто придумал таблицу Менделеева. Они ведь еще и скандалы устраивают, так сказать, несут пошлость в массы.

Кошмар? Кошмар! Но, предлагаю все же посмотреть на происходящее под иным углом. Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев во всех странах мира певцы и певицы, а именно они зачастую приглашаются в эфир для поднятия рейтинга телеканалов, не в состоянии отличить не только Гегеля от Гоголя, но и твердо убеждены в том, что Наполеон это торт. Ну не нужны им все эти знания для выступлений на концертах и корпоративных вечеринках, что тут поделаешь?!

Яркий пример — российская, с недавних пор, певица Ольга Бузова. На тему ее интеллекта существует немало шуток, юморесок, сатирических выступлений. Но разве все это мешает ей зарабатывать огромные деньги? Совсем нет. И, соответственно, ее приглашают в эфиры российских телеканалов, пиарят вовсю. В итоге, Бузова известна и в Азербайджане. Как известны в нашей стране и многие иные звезды российской, украинской, турецкой, европейской и американской эстрады.

Известна в Азербайджане и Светлана Лобода, уже не скрывающая своих не только деловых отношений с продюсером Нателлой Крапивиной, которая является дочерью бизнесмена Вагифа Алиева. Замечу к слову, что в самой Украине, откуда Лобода родом, ее часто и по делу критикуют за, скажем так очень странную позицию в отношении российско-украинской войны. Лобода, львиная доля доходов которой зарабатывается в РФ, хочет и рыбку съесть и избежать неприятностей, не называя Россию виновной в аннексии Крыма и развязывании войны в Донбассе.

Но, дело, по большому счету, не в ней. Дело в том, что всего каких-то 20-25 лет назад, азербайджанская молодежь фанатела от российских «звезд» эстрады. Вспомните, что творилось на их концертах в Баку! Тот же Андрей Губин был кумиром тысяч и тысяч бакинских меломанов. Я уже молчу про Юру Шатунова и прочих «Иванушек Интернейшнл». Да и скандально известная группа «Тату» также имела в Баку армию поклонников и поклонниц.

Сейчас популяризацией «звезд» российской эстрады в Азербайджане ежегодно занимается Эмин Агаларов. Он умудряется протащить на свою «Жару» даже Сосо Павлиашвили, который посещал никем не признанную «НКР» и даже не считал нужным за это извиняться. Благодаря Агаларову в Баку побывала и певица Зара, являющаяся большой патриоткой Армении и поящая песни о своей любви к стране, оккупировавшей 20% нашей земли.

Я лично вижу во всем этом больше политики, чем бизнеса или искусства. Потому, что эстрада любой иной страны, как российской, так и западной, а также турецкой, да простят меня поклонники коллективной Сибель Джан, пропагандирует общую культуру, а также политику данного государства. Да, «звезды» эстрады в любой стране и в любые времена были проводниками культуры и политики. Все и всегда, даже западные «Битлз» и Элвис Пресли, не говоря уже о советском Кобзоне.

Это, кстати, работает. Даже сейчас, несмотря на аннексию Крыма со стороны РФ, на несколько лет российско-украинской войны, которая унесла жизни 15.000 украинцев, в городах Украины вовсю звучит российская эстрада. Более того, я был шокирован тем, что на входе в украинскую школу, где учатся мои дети, висели фотографии «звезд» российской эстрады. Причем, многие из которых выступали с концертами в аннексированном РФ Крыму за что им запрещено въезжать в Украину.

С чего бы это? Да вот, решили таким образом нечто вроде экскурса в недалекое прошлое совершить. Пришлось вести разъяснительную работу с руководством школы. К счастью, они поняли ошибку, фотографии российских «звезд» убрали. Но осадок, как в том анекдоте, остался. Более того, возник, на фоне случившегося, вопрос — насколько было бы лучше, если бы вместо местных «звезд», таких недалеких и даже отталкивающих в своем большинстве, в кумирах у азербайджанской молодежи ходили «звезды» исключительно зарубежные, в частности российские?

Вопрос дискуссионный, хотя лично я считаю, что повальное увлечение эстрадой других стран очень опасно для формирования мировоззрения отечественной молодежи. Нужно бороться за чистоту телевизионного эфира, но нельзя делать это, пропагандируя эстраду и культуру какой-либо иной страны. А вот тут уже, многое зависит как от руководства самих отечественных телеканалов, так и от НСТР. В конце концов, ну хоть чем-то же полезным должна эта структура заниматься!