Меньше работать, больше зарабатывать – такое возможно?

Идея сокращения трудовой недели — в пятерке самых популярных по оптимизации трудового законодательства в России. С предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю в Минтруда обратилась Федерация независимых профсоюзов России. При этом профсоюзники привели в качестве доказательства преимущества — исследования Роструда и сервиса по поиску сотрудников и работодателей Head Hunter.

Госдума РФ уже в сентябре может подключиться к разработке законопроекта о сокращении рабочей недели до четырех дней. Такой переход даст людям больше времени на отдых с семьей и самообразование, считает первый замруководителя думской фракции «Единая Россия», член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. При этом парламентарий подчеркнул, что необходимое условие — сохранение существующего уровня зарплаты и ее индексация «по мере возможностей предприятий и государственного бюджета».

Подобная инициатива положительна для стран, с развитой экономикой, где присутствует кризис перепроизводства и рабочих мест не хватает. В России же, напротив: нехватка специалистов разных профилей. По статистике, только за первый квартал 2019 года количество специалистов сократилось примерно на 800 тысяч. А учитывая демографическую ситуацию, негативную динамику сократить не удастся.

Так, предприятия вряд ли начнут набирать дополнительный персонал, чтобы заполнить дни (или часы, в зависимости от того, каким будет решение правительства), в которые постоянные кадры не будут работать. Предположительно, придется сокращать объемы производства, отказаться от планов развития и даже реализовать кадровые сокращения, чтобы оставшимся платить ту же зарплату за меньшее количество работы. Зато у государства появится возможность отчитаться о росте производительности труда. К такому выводу пришел профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В.Плеханова Констанин Ордов.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития в список стран с наименее загруженным рабочим графиком вошли Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Германия, Швейцария, Бельгия, Австрия и Италия.

В этих странах рабочая неделя длится от 33 до 35-36 часов.

В США же рабочая неделя стандартная — 40 часов. Однако, распределение этих рабочих часов зависит от отрасли, в которой работает та или иная компания.

В Азербайджане в соответствии со статьями 89 и 90 Трудового кодекса, ежедневный нормальный рабочий день не может превышать восьми часов, и, как правило, определена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. При восьмичасовом рабочем дне рабочая неделя не может превышать 40 часов.

Специалист по трудовому праву Азер Гулиев говорит, что и по Конституции и по Трудовому Кодексу, количество трудовых часов в день составляет 8 часов. «Если говорить о сокращении количества рабочих часов, я могу сказать, что это было бы очень хорошо, при условии сохранения размера заработной платы. Естественно, что любой человек хотел бы меньше работать и при этом больше зарабатывать. Это положительно повлияло бы и на сотрудника в частности, и на общественную деятельность, социальную жизнь, в общем. То есть, работник сможет восстановить силы после тяжелого трудового дня», — считает А.Гулиев.

Однако, эксперт говорит, что если зарплата уменьшится, то сотрудники будут против того, чтобы количество рабочих часов сократилось. «Во всем мире люди и правительства стараются сократить трудовые часы. У нас — наоборот. Сотрудники сами берут дополнительные часы, дополнительную работу, чтобы увеличить заработок. Смотрите, к примеру, если при сохранении нынешней зарплаты, количество трудовых часов сократится до 32, то за каждый дополнительный час работы сотрудник будет получать дополнительную плату. Конечно, это повлияет и на моральное и на материальное положение рабочих. Но, я не надеюсь, что в ближайшие годы такая перспектива возможна в нашей стране. Для такого перехода необходимо время», — отмечает Азер Гулиев.

Эксперт подчеркнул, что человек, который зарабатывает достаточную для нормальной жизни сумму за нормированный рабочий день, никогда не станет брать дополнительные часы работы.

Некоторые медицинские эксперты уже выступают против 4-дневной рабочей недели. По их мнению, это может привести к ожирению, невротическим расстройствам, человек, привыкший к стандартному графику работы, будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха.

Однако, сегодня, в век высоких технологий, когда широко распространена практика фриланса (от англ. freelancer, свободный работник, свободный художник), люди, сидя дома, порой зарабатывают больше, чем те, кто просиживает в офисе по 8-9 часов в день. Так что, никакого подвоха тут ждать не стоит. Просто, надо постепенно подготавливать свое физическое и психическое здоровье к смене графика.

Психолог Зейнаб Эйюбова говорит, что, независимо от страны, главное, это психологическое состояние личности. «Есть человек, который может сделать 8-часовую работу за 1 час, и наоборот. На самом деле проблема нормированного графика состоит в том, что сотрудник, работающий в той или иной организации, в соответствии с контрактом, обязан сидеть в офисе с 9 (в некоторых компаниях с 10) до 6. И это вне зависимости от того, есть работа или нет. Это сильно загоняет человека в рамки. Некоторые люди не могут работать в таких рамках. Для проделывания работы качественно, необходимо сохранять спокойствие и душевное равновесие», — считает эксперт.

З.Эйюбова также отмечает, что сегодня людей больше интересует заработок. «Если человек может как-то улучшить свое положение и положение своей семьи, работая сверхурочно, то для него будет неважно количество дополнительных трудочасов. Как говорится, счастлив тот, кто утром торопится на работу, а вечером — домой. А счастлив человек тогда, когда зарабатывает так, чтобы обеспечить себя как материально, так и морально. В нашей стране, людям материальная сторона вопроса важнее, чем все остальные моменты. Но, если уменьшение количества часов не повлияет на размер зарплаты, то это сокращение положительно повлияет на коэффициент полезных действий», — подытожила психолог.

Естественно, подобного предложения, в отличие от российской Думы, в наш Милли Меджлис пока не поступало. Но, возможно, и мы решимся перенять положительный опыт других стран. Особенно, если учесть, что в обществе уже много лет гуляет синдром хронической усталости.