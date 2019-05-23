Менотти: Если Месси в сборной, значит, ему это нравится

Бывший главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти поделился мнением о желании форварда «Барселоны» Лионеля Месси выступать за национальную команду.

«Я уверен, что Месси счастлив играть за сборную Аргентины. Если бы это было не так, ему бы ничего не стоило сказать, что у него болит большой палец на ноге. Но если он здесь, значит, ему это нравится.

Не думаю, что есть хоть один человек, который хотел бы победить сильнее, чем этого хочет Месси со сборной Аргентины. Но я уверен, что, если вы спросите Месси о его шансах стать чемпионом с Аргентиной или снова выиграть Лигу чемпионов, он назовет второе», — цитирует Менотти Marca.