Менеджер Хабиба назвал Конора бараном за слова о дагестанцах

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора бараном.

Напомним, что вчера, 24 октября, в Москве прошла пресс-конференция экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах, на которой он заявил, что россиянин, «как и все дагестанцы, трус».

«Ассаламу Алайкум. В течение многих лет я работаю с Дагестанским народом, единственное, что я могу сказать насчет этого народа, то это честь и благородие, никогда за эти годы я не встречал ни одной плохой персоны.

Какой-то ирландский баран не имеет права высказываться так низко про этот легендарный народ. Я от всей души люблю всех своих Дагестанских братьев и сестер!» — написал Абдель-Азиз в Instagram.(Газета.Ru)