Менеджер Хабиба назвал Конора бараном за слова о дагестанцах

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора бараном.

Напомним, что вчера, 24 октября, в Москве прошла пресс-конференция экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах, на которой он заявил, что россиянин, «как и все дагестанцы, трус».

«Ассаламу Алайкум. В течение многих лет я работаю с Дагестанским народом, единственное, что я могу сказать насчет этого народа, то это честь и благородие, никогда за эти годы я не встречал ни одной плохой персоны.

Какой-то ирландский баран не имеет права высказываться так низко про этот легендарный народ. Я от всей души люблю всех своих Дагестанских братьев и сестер!» — написал Абдель-Азиз в Instagram.(Газета.Ru)

| 2019-10-25T09:36:50+00:00 25 октября 2019, 12:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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