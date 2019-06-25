Менеджер Google сказала, что ее не так поняли

Глава отдела инноваций Google Джен Дженнай назвала «неточностью языка» собственные слова о том, что компания планирует адаптировать свои алгоритмы, чтобы не допустить победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году. Комментарий Дженнай опубликован во вторник на онлайн-портале Medium.

Дженнай заявила, что у нее «был случайный разговор с кем-то в ресторане» и она «использовала неточный язык» в этом разговоре. Она отметила, что ее снимали без ее согласия. Опубликованное видео специально смонтировано так, чтобы ввести зрителей в заблуждение, утверждает Дженнай. «Это, конечно, абсолютная чепуха», — написала она о выводах расследования.