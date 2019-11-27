Меланью Трамп освистали во время выступления в Балтиморе

Публика во вторник освистала супругу президента США Дональда Трампа Меланью во время ее выступления на молодежной конференции в городе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщил пресс-пул первой леди.

«Не могу припомнить какое-то событие, где ее принимали бы с таким негативом», — отметила одна из журналисток пресс-пула.

Мероприятие было посвящено тому, какую опасность представляют для здоровья опиоиды. Когда первая леди поднялась на сцену, часть аудитории встретила ее аплодисментами, но другие собравшиеся при этом громко выражали свое недовольство, однако это не помешало супруге президента произнести подготовленную речь.(ТАСС)