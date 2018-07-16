Меланья Трамп приехала в жаркий Хельсинки в пальто

Первая леди США Меланья Трамп, которая прибыла вместе с мужем, президентом Дональдом Трампом в Хельсинки на российско-американский саммит, была одета стильно, но неуместно для стоящей в финской столице летней жары, пишет газета Ilta-Lehti.

Трамп прибыл в Финляндию на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые должны состояться в понедельник.

«Меланья вышла (из самолета) перед мужем, и между ними было расстояние. В Хельсинки +28 градусов по Цельсию, но Меланья была в одежде для более прохладного климата. Наряд Меланьи состоял из коричневых брюк, рубашки с белым воротником и светло-серого пальто. На ногах были туфли», — пишет газета.

Чета Трампов прибыла в Финляндию из Великобритании.

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