Меланья Трамп обвинила демократов и СМИ в дискредитации президента США

Первая леди США Меланья Трамп обвинила демократов и СМИ в дискредитации президента Дональда Трампа и призвала американцев доказать на выборах, что они ошибаются, сообщил телеканал NBC News.

«Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что они могут, чтобы дискредитировать Дональда с ложными обвинениями, распространяя фейковые новости и создавая видимость того, что у него нет поддержки американских избирателей», — цитирует телеканал письмо Меланьи, которое было отправлено национальным комитетом Республиканской партии США. «Это битва, которую мы должны выиграть вместе. Я прошу вас и других американцев по всей стране лично выразить вашу поддержку и помочь доказать, что демократы и СМИ ошибаются», — добавила она.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). В пятницу представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья уже проголосовали досрочно.

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