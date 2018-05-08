Мелания Трамп запустила кампанию за благополучие детей

Кампания под лозунгом «Быть лучшими» нацелена на просвещение детей в использовании социальных медиа и поддержку здорового образа жизни.

Мелания Трамп запустила кампанию за благополучие детей. В ходе своего выступления в Вашингтоне 7 мая, супруга президента США отметила необходимость просвещения детей в области использования социальных медиа.

Первая леди США также подчеркнула важность борьбы с кибербуллингом. По ее мнению, задача взрослых — научить детей «тщательно выбирать выражения» и проявлять «уважение и сочувствие» в общении через онлайн-ресурсы. Супруга Трампа отметила примеры деструктивного поведения детей «в нынешнем динамичном и все более тесно сплетенном мире». При этом социальные медиа можно использовать конструктивно и добиваться положительных изменений, — уверена она.

Кроме того, запущенная под лозунгом «Быть лучшими» кампания нацелена на поддержку здорового образа жизни. В рамках кампании ожидается помощь семьям, в которых есть пострадавшие от злоупотребления наркотиками.

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