Мелания Трамп запустила кампанию за благополучие детей

Кампания под лозунгом «Быть лучшими» нацелена на просвещение детей в использовании социальных медиа и поддержку здорового образа жизни.

Мелания Трамп запустила кампанию за благополучие детей. В ходе своего выступления в Вашингтоне  7 мая, супруга президента США отметила необходимость просвещения детей в области использования социальных медиа.

Первая леди США также подчеркнула важность борьбы с кибербуллингом. По ее мнению, задача взрослых — научить детей «тщательно выбирать выражения» и проявлять «уважение и сочувствие» в общении через онлайн-ресурсы. Супруга Трампа отметила примеры деструктивного поведения детей «в нынешнем динамичном и все более тесно сплетенном мире». При этом социальные медиа можно использовать конструктивно и добиваться положительных изменений, — уверена она.

Кроме того, запущенная под лозунгом «Быть лучшими» кампания нацелена на поддержку здорового образа жизни. В рамках кампании ожидается помощь семьям, в которых есть пострадавшие от злоупотребления наркотиками.

 

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| 2018-05-08T12:03:35+00:00 8 мая 2018, 12:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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