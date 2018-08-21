Мелания Трамп назвала кибербуллинг «деструктивным и вредным»

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник назвала кибербуллинг «деструктивным и вредным» поведением, в то время как ее супруг президент Дональд Трамп продолжает ежедневные нападки на своих оппонентов в «Твиттере».

Мелания Трамп, выступая в рамках своей кампании «Будь лучшим», заявила: «Давайте признаем: большинство детей больше знают о преимуществах и недостатках соцсетей, чем некоторые взрослые, но мы все равно должны делать все возможное, чтобы дать им информацию и инструменты для формирования успешных и безопасных онлайн-привычек».

Выступая на конференции по борьбе с травлей в Интернете, первая леди сказала: «В сегодняшнем глобальном обществе социальные сети – неизбежная часть повседневной жизни наших детей».

«Они могут использоваться множеством позитивных способов, но они также могут быть деструктивными и вредными при неправильном использовании. Вот почему кампания «Будь лучшим» сосредоточена на том, как важно научить наше новое поколение, как безопасно и позитивно вести себя в интернете», – добавила Мелания Трамп.

Президент Трамп регулярно критикует в Интернете официальных лиц, которых он считает своими оппонентами, в том числе спецпрокурора Роберта Мюллера и его расследование, посвященное связям между предвыборным штабом Трампа и Москвой. На прошлой неделе президент посвятил несколько оскорбительных твитов своей бывшей помощнице Омаросе Маниголт-Ньюман, которая опубликовала книгу с нелестными отзывами о президенте и его администрации.

Пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм сказала, что Мелания Трамп «прекрасно знает» о критике по поводу того, что ее призывы к корректному поведению в соцсетях резко контрастируют с собственными твитами ее мужа.

«Но это не помешает ей делать то, что она считает правильным, – добавила Гришэм. – Надеюсь, большинство людей в этой стране гордятся тем, что у них такая сильная и независимая первая леди, которая заботится об интересах детей. Я лично этим горжусь».