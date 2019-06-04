Мел-Мелина-Мел: кого в Армении возводят в кумиры?

Модернизация традиционных традиций достигла в Армении своего апогея. Точнее, если так можно выразиться, апофигея. Ну а как иначе назвать ситуацию, когда армянские СМИ лепят героя из того, кто долгое время не мог определиться – мужчина он или женщина. Речь идет об армянском тяжелоатлете по имени Мел Далузян. Ранее это была Мелина Далузян. А еще раньше- снова Мел Далузян. Как же так? Возможно ли такое «тройное сальто»? Оказывается, возможно.

Итак, Мел хотел больших побед. Но хотеть и мочь – разные вещи. Конкуренцию в мужской тяжелой атлетике с сильнейшими спортсменами мира он не выдерживал. Что делать? Эврика! Отрастил Мел волосы, гладко и повсеместно побрился, поменял документы и стал Мелиной. И тут ему-ей поперло! Мел-Мелина победил-победила на чемпионате Европы в 2007-2008 годах. Чуть позже, в 2010 году, Далузян стал-стала призером чемпионатов мира и Европы.

Далее успехов у Далузян не было. Травмы замучали, да и сложно было этому мужчине в облике женщины соревноваться со слабым полом. И тут началось обратное превращение Мелины в Мела. В итоге, в 2016 году Далузян опубликовала в Facebook свое фото в цветах флага сексуальных меньшинств (ЛГБТ), а затем — фотографию, заснятую на оккупированных территориях Азербайджана — в Ханкенди, где она стоит около памятника «Мы — наши горы». И тут, глядя на это фото, тогда еще Мелины, все увидели целого Мела, да еще и с густой щетиной…

Оказалось, что все это было неспроста. У человека были совсем иные цели, не спортивные уже, и он их достиг. В общем, именно в 2016 году Далузян заявил, что он трансгендер и получил политическое убежище в Нидердандах. Казалось бы, на этой откровенной спортивной афере можно было бы поставить точку. Но, тут пришло то самое сообщение, с которого я и начал сегодняшний рассказ.

Оказывается, Мел, который побывал Мелиной и снова стал тем, кем был изначально, получил ножевое ранение при попытке остановить преступников, собиравшихся ограбить супермаркет Albert Heijn в Нидерландах. Об инциденте рассказал друг спортсмена Артур Минасян на своей странице в Фейсбуке. По словам Минасяна, два грабителя, вооруженных ножами, атаковали кассу супермаркета Albert Heijn в центре Амстердама, когда Мел совершал там покупки. Увидев происходящее, спортсмен бросился на помощь кассиру и попытался остановить преступников.

До прибытия на место преступления полиции и задержания грабителей, одному из них удалось нанести Мелу ножевые ранения в область груди и спины. Однако, даже получив ранение, тяжелоатлет не позволил преступникам скрыться. «Сейчас Мел находится в госпитале, его состояние стабильно. К счастью, угрозы его жизни нет. Голландские СМИ оценили его поступок как героический», — написал Минасян. В дело уже вмешалось посольство РА в Нидерландах. А главное — армянские СМИ вовсю героизируют Далузяна.

Нет, он действительно поступил правильно. Но, рискуя быть обвиненным в троллинге скажу, что именно так и должен поступать настоящий мужчина. Это неужели в РА пошла такая напряженка с более достойными статуса того, кому стоит подражать, что на эту роль уже тянут мужчину, который побывал женщиной и снова обернулся мужчиной? Неужели обычный спортивный аферист является самым кумиром юных армян? Получается, что так.