Мексиканский пианист выступил в Габале

Мексиканский пианист Хесус Лепе Рико выступил в Культурном центре Габалы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на концерте были исполнены произведения Баха, Бетховена, Шопена, а также мексиканских композиторов мирового уровня, таких как Рикардо Кастро и Белисарио де Хесус Гарсия де ля Гарза. Публика тепло встретила маэстро.

Лепе Рико, в свою очередь, выразил признательность за возможность впервые посетить красивый город Габалу и представить свое творчество с азербайджанской публикой.

Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини также принял участие в мероприятии. Дипломат отметил, что это не первый контакт жителей Габалы с мексиканской культурой. В качестве примера он назвал выставку мексиканской художницы Маргариты Моралес и участие Мексики в Фестивале варенья, как часть культурной программы посольства, реализованной в городе Габала.

«Концерт, представленный маэстро Лепе, является символом сближения двух народов и укрепления культурных связей» — подчеркнул Р.Лабардини.

Следующий концерт маэстро Лепе пройдет 11 сентября в Сумгайыте.