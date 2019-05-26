Мексиканский министр ушла в отставку из-за скандала с задержкой авиарейса

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Мексики Хосефа Гонсалес Бланко в субботу покинула свой пост. Об этом, как передает ТАСС, она сообщила в Twitter.

«Я подала прошение о своей отставке президенту [Андресу Мануэлю] Лопесу Обрадору», — написала Гонсалес Бланко. Поводом для такого решения послужил случившийся в пятницу скандал вокруг рейса авиакомпании Aeromexico из столицы в город Мехикали. Министр опаздывала на этот самолет, и его вылет был задержан почти на 40 минут якобы по распоряжению главы государства.

Экс-министр в своем Twitter указала, что в пятницу из-за нее «произошла задержка» вылета коммерческого рейса. «Настоящие перемены требуют, чтобы ни у кого не было привилегий и чтобы выгода для одного человека, даже ради выполнения его служебных обязанностей, не была важнее благополучия большинства», — добавила Гонсалес Бланко. Она особо отметила, что «распоряжения президента о задержке рейса не было» и ответственность за случившееся лежит исключительно на ней.

Лопес Обрадор принял отставку Гонсалес Бланко. Пока неизвестно, кто станет новым главой ведомства вместо нее.