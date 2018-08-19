Мексиканская армия конфисковала 50 тонн метамфетамина

Мексиканские морские пехотинцы конфисковали из подпольной лаборатории 50 тонн метамфетамина. Об этом сообщили представители армии Мексики. Речь идет о крупнейшей в истории страны конфискации партии наркотиков.

Лаборатория и два склада располагались в городке Алькойонки в штате Синалоа. По данным местных СМИ, этот район находится под контролем наркокартеля «Синалоа» — одной из самых могущественных криминальных организаций мира, которая занимается контрабандой нелегальных психоактивных веществ, а также отмыванием денег и торговлей людьми.

С момента запуска правительством Мексики кампании по борьбе с наркокартелями в 2006 году несколько наркобаронов были арестованы. В частности, в начале 2016 года морские пехотинцы задержали бывшего главу картеля «Синалоа» Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу «Коротышка». Год спустя наркодилера экстрадировали в США.

За время кампании погибли свыше 200 тысяч человек. По мнению критиков, рост смертности в значительной степени вызван использованием армии в антинаркотической кампании.

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