Мексика заблокировала счета, связанные с караванами мигрантов

Финансовая разведка Мексики заблокировала счета ряда лиц, предположительно связанных с организацией нелегального трафика мигрантов и так называемых караванов. Как передает РИА Новости, об этом сообщает в четверг минфин латиноамериканской страны.

«Была выявлена группа людей, которые в период прохождения караванов мигрантов проводили из штатов Чьяпас и Керетаро необычные операции в разные страны, включая те, которые рассматриваются как страны с риском Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег», — говорится в коммюнике ведомства.

В частности, на основании маршрута одного из караванов, отправившегося с южной границы Мексики в сторону США, были выявлены проводки из Керетаро в шесть пограничных городов, а именно Тихуану, Ногалес, Сьюдад-Хуарес, Сьюдад-Акунью, Пьедрас-Неграс и Рейносу. В схеме оплаты проводки мигрантов были задействованы также платежи из стран на других континентах, таких как Камерун и Великобритания.