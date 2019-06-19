Мексика пригласила Цукерберга помочь обеспечить интернетом бедное население

Мексика пригласила основателя Facebook Марка Цукерберга помочь в обеспечении интернетом бедного населения страны, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время видеоконференции с американским бизнесменом, сообщает РИА Новости.
«Если вы сочтете интересным, мы вас приглашаем поучаствовать в создании сообщества, было бы удивительно, если бы Facebook помог с обеспечением связи, особенно бедным слоям населения», — сказал глава государства.
По его словам, 20% населения страны из 129 миллионов не имеют доступа к интернету, и это наименее обеспеченные граждане. Речь идет о жителях 300 тысяч населенных пунктов.
| 2019-06-19T08:22:03+00:00 19 июня 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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