Мексика пригласила Цукерберга помочь обеспечить интернетом бедное население

Мексика пригласила основателя Facebook Марка Цукерберга помочь в обеспечении интернетом бедного населения страны, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время видеоконференции с американским бизнесменом, сообщает РИА Новости.
«Если вы сочтете интересным, мы вас приглашаем поучаствовать в создании сообщества, было бы удивительно, если бы Facebook помог с обеспечением связи, особенно бедным слоям населения», — сказал глава государства.
По его словам, 20% населения страны из 129 миллионов не имеют доступа к интернету, и это наименее обеспеченные граждане. Речь идет о жителях 300 тысяч населенных пунктов.