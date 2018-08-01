Мексика посоветовала США самим не допускать потока оружия и денег в страну

Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете ответил во вторник американскому президенту Дональду Трампу на его заявления о границе и посоветовал самим США не допускать потока нелегального оружия и денег в Мексику.

Ранее Трамп объяснил необходимость усиления безопасности на южной границе рекордным уровнем смертности в результате убийств в Мексике. Рост уровня убийств в Мексике составил 27% в 2017 году, всего было убито более 31,1 тысячи человек.»Я согласен, что нужно укреплять границы, особенно их границу (США), чтобы не было доступа оружия и наличных денег в Мексику», — сказал Наваррете на пресс-конференции.

По его словам, если граница с США будет укреплена со стороны самих Штатов, снижение притока незаконного оружия практически сразу отразится на показателях преступности в Мексике.

«Главным источником насилия в нашей стран является незаконное оружие, которое приходит в нашу страну (из США), и деньги, с помощью которых преступные организации коррумпируют власть», – сказал мексиканский министр, сообщает РИА Новости.

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| 2018-08-01T00:24:45+00:00 1 августа 2018, 08:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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