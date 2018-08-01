Мексика посоветовала США самим не допускать потока оружия и денег в страну

Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете ответил во вторник американскому президенту Дональду Трампу на его заявления о границе и посоветовал самим США не допускать потока нелегального оружия и денег в Мексику.

Ранее Трамп объяснил необходимость усиления безопасности на южной границе рекордным уровнем смертности в результате убийств в Мексике. Рост уровня убийств в Мексике составил 27% в 2017 году, всего было убито более 31,1 тысячи человек.»Я согласен, что нужно укреплять границы, особенно их границу (США), чтобы не было доступа оружия и наличных денег в Мексику», — сказал Наваррете на пресс-конференции.

По его словам, если граница с США будет укреплена со стороны самих Штатов, снижение притока незаконного оружия практически сразу отразится на показателях преступности в Мексике.

«Главным источником насилия в нашей стран является незаконное оружие, которое приходит в нашу страну (из США), и деньги, с помощью которых преступные организации коррумпируют власть», – сказал мексиканский министр, сообщает РИА Новости.