Мексика по всей красе: бакинцев ждут Фрида и Диего, День Мертвых и гастрономические изыски

Под зажигательные ритмы в исполнении мариачи в Park Cinema Flame Towers стартовала Глобальная Неделя Мексики (Global Week of Mexico).
Как сообщает #, мероприятие посетили многочисленные почитатели мексиканской культуры, представители дипкорпусов, журналисты. Гостей лично приветствовал посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.
В холле кинотеатра была организована музыкальная программа в исполнении Mariachi Baku Group, разбит уголок мексиканской культуры и организован фуршет. Завершающим аккордом стала премьера анимационного фильма Карлоса Гутиерреза Медрано «Сельма в городе призраков».
Мировая премьера мистического приключения состоялась на фестивале MIFA в Анси минувшим летом.
В интервью # посол Родриго Лабардини рассказал, что мероприятия в рамках Глобальной Недели Мексики организованы посольствами этой страны по всему миру.
«Бакинцев ждет серия увлекательных мероприятий», — рассказывает господин посол #.
«В течение всей недели, с 28 октября по 3 ноября в Landmark пройдут дни мексиканской кухни. Каждый желающий сможет отведать яркие, сочные гастрономические изыски традиционной кухни», — заявил дипломат.
Кроме того, у бакинцев будет уникальный шанс присоединиться к празднованию Дня Мертвых, — одного из самых ярких и самобытных праздников Мексики. Корни праздника уводят в языческие верования коренных народов страны и насчитывают несколько тысячелетий.
Одной из особенностей этого праздника являются памятные алтари, один из которых был установлен в Park Cinema во время открытия Global Week of Mexico.
Во время празднования Дня Мертвых такие алтари будут установлены и в общественных местах, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться в этот день к культуре Мексики.
Культура Мексики неразрывна с образами самой знаменитой супружеской пары в искусстве ХХ века — Фриды Кало и Диего Риверы. И, конечно же, организаторы Global Week of Mexico не могли обойти стороной творчество этих удивительных мастеров.
Вниманию бакинцев будет представлена фото-выставка «Фрида и Диего. Улыбка на середине пути», которая откроется в переходе станции метро Гянджлик.
Столь необычный и модный формат проведения выставок уже давно полюбился бакинцам и гостям нашей столицы. И вот – очередная выставка, которая на протяжении полугода будет радовать прохожих, унося в мир двух самых масштабных и неординарных фигур мексиканской живописи. Фотографии, вошедшие в экспозицию, расскажут о жизни, творчестве и любви Диего и Фриды.