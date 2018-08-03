Мексика пересмотрит сотрудничество с США в сфере безопасности

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен пересмотреть действующие соглашения по безопасности с США, включая антинаркотический «план Мерида», сообщил в пятницу будущий глава министерства общественной безопасности Альфонсо Дурасо.

«План Мерида» предполагает оказание финансовой и технической помощи США Мексике, странам Центральной Америки, а также Гаити и Доминиканской республике. Вашингтон обязался поставить им оборудование и технику для борьбы с наркокартелями, а также провести обучение армейских и полицейских подразделений Мексики новейшим методам антитеррористической борьбы с учетом опыта Ирака и Афганистана.