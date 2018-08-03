Мексика пересмотрит сотрудничество с США в сфере безопасности

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен пересмотреть действующие соглашения по безопасности с США, включая антинаркотический «план Мерида», сообщил в пятницу будущий глава министерства общественной безопасности Альфонсо Дурасо.

«План Мерида» предполагает оказание финансовой и технической помощи США Мексике, странам Центральной Америки, а также Гаити и Доминиканской республике. Вашингтон обязался поставить им оборудование и технику для борьбы с наркокартелями, а также провести обучение армейских и полицейских подразделений Мексики новейшим методам антитеррористической борьбы с учетом опыта Ирака и Афганистана.

«Мы должны пересмотреть все соглашения о сотрудничестве, существующие между нашими странами. Когда придет время, мы рассмотрим и такие инициативы, как «план Мерида», — заявил Дурасо агентству Рейтер.

РИА Новости

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| 2018-08-03T23:46:36+00:00 4 августа 2018, 06:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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