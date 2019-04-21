Мексика обвинила «дружинников» США в вымогательствах у мигрантов

Министерство иностранных дел Мексики сообщило о вымогательствах и запугивании группами «дружинников» США мигрантов на границе со штатом Нью-Мексико. В сообщении МИД страны говорится, что правительство Мексики «выражает глубокую обеспокоенность» в связи угрозой безопасности мигрантов.

«Подобная практика может привести к нарушению прав человека»,— говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны, пишет kommersant.ru.

Напомним, в конце 2018 года полномочия военных США на границе с Мексикой были расширены. Теперь для защиты пограничников и таможенников они могут применять оружие в случае необходимости и ненадолго задерживать мигрантов. В январе Минобороны США объявило о продлении операции по обеспечению безопасности на границе до 30 сентября. Сейчас там находится около 4 тыс. военнослужащих.