Мексика и Азербайджан укрепляют сотрудничество

13 декабря Мексика и Азербайджан подписали Меморандум о Взаимопонимании в сфере академико-дипломатического сотрудничества между Министерством Иностранных Дел Мексиканских Соединенных Штатов, посредством Института Матиаса Ромеро, и Университетом АДА Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики. Со стороны Мексики документ подписал посол Мексики в Азербайджане г-н Родриго Лабардини, со стороны же Университета АДА Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики, исполнительный проректор Университета АДА г-н Фариз Исмаилзаде.

Посол Р.Лабардини и исполнительный проректор Ф.Исмаилзаде сошлись мнениями о том, что данный Меморандум, посредством формирования дипломатических поколений, так же как и развития академического и культурного сотрудничества, внесет вклад в укрепление дружеских отношений, существующих между двумя странами, и позволит лучше ознакомиться с внешней политикой обоих государств.