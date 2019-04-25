Мексика готова извиниться перед США за инцидент на границе

Мексика может принести извинения США за недавний инцидент на границе, если это потребуется, заявил в четверг президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает РИА Новости.

По данным МИД Мексики, инцидент произошёл 13 апреля в районе Парселас приграничного Сьюдад-Хуареса. Солдаты армии Мексики обнаружили двух американских военных внутри служебной автомашины без опознавательных знаков и попросили их переместить машину. Президент США Дональд Трамп заявил, что США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой после того, как мексиканские солдаты якобы направили оружие на бойцов национальной гвардии США.

«Мы не намерены нарушать суверенитет США… Мы уважаем суверенитет народов и государств, а в случае с США хотим, чтобы у нас были уважительные отношения, хорошее взаимопонимание. В случае необходимости министр иностранных дел направит письмо с объяснением того, что произошло, и, если было нарушение (со стороны мексиканских военных – ред.), мы принесем нужные извинения», — сказал Лопес Обрадор на своей традиционной пресс-конференции в Мехико. Она транслировалась в его микроблоге в Twitter