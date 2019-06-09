Мексика будет давать гумпомощь направляющимся в США мигрантам

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил в субботу, что с наступающей недели его страна будет оказывать гуманитарную помощь тем мигрантам, которые стремятся попасть в США.

«Со следующей недели мы начнем предлагать гуманитарную помощь, возможности для работы, образования, здравоохранения и благосостояния тем, кто в Мексике ждет решения своего запроса об убежище, чтобы легально попасть в США», — заявил Лопес Обрадор, выступая на мероприятии в пограничной Тихуане.

Также мексиканский лидер заявил, что намерен и дальше выстраивать отношения дружбы и сотрудничества с США, не причиняя вреда этой стране и не вмешиваясь в их дела. «Мы пользуемся этой возможностью, чтобы сказать американскому народу, что не намерены причинять ему вред, и мы полны решимости сотрудничать во всех областях», — сказал Лопес Обрадор.