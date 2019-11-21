Мейвезер назвал бокс безжалостным спортом и отказался возвращаться

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер не намерен возвращаться в бокс.

Но в то же время американец абсолютно не против прибыльных выставочных боев.

«Меня призывают вернуться, но здоровье прежде всего. Бокс — безжалостный спорт. За последние годы несколько парней погибло на ринге. Нужно знать, когда вешать перчатки на гвоздь. У меня была великая карьера.

Но я до сих пор путешествую и провожу выставочные бои. Могу зарабатывать на этом от $ 10 до $ 30 млн. Так я заработаю больше, чем подавляющая часть нынешних боксеров», — цитирует Мейвезера BoxingScene.

Стоит отметить, что Флойд за карьеру провел 50 поединков, победив во всех из них.(Газета.Ru)

| 2019-11-21T09:31:48+00:00 21 ноября 2019, 12:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss