Мэй заявила о риске срыва Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске срыва Brexit в том случае, если британское общество не преодолеет разрывающие его разногласия, пишет Mail on Sunday.

«Настало время быть практичными и прагматичными — и поддержать наш план по выводу Великобритании из ЕС. Если мы этого не сделаем, мы рискуем остаться без Brexit», — отметила Мэй.

По ее словам, стратегия, согласованная неделю назад с кабинетом министров, не имеет альтернатив. Глава британского кабмина подчеркнула, что она даст возможность восстановить национальный суверенитет Великобритании, положит конец «огромным выплатам» Брюсселю, даст проводить независимую торговую политику и создать новое экономическое партнерство с Евросоюзом.

Напомним, что на прошедшей неделе со своих постов ушли глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, выразившие несогласие с планом выхода страны из Евросоюзаhttp (aif.ru).

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