Мэй заявила, что рада передать премьерство Джонсону

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которой осталось всего несколько часов на этом посту, заявила, что рада передать полномочия экс-главе МИД Борису Джонсону, поскольку он взял на себя обязательство выполнить волю народа и вывести страну из ЕС.

«Я рада отдать правление новому лидеру Консервативной партии и будущему премьеру, который работал в моем кабинете министров, и который, будучи консерватором и следуя обязательствам в соответствии с манифестом Консервативной партии, предан задаче выполнить волю народа, выраженную в 2016 году», — сказала Мэй во время последней в карьере премьера сессии ответов на вопросы парламентариев.

Ее коллеги по парламенту, включая лидера оппозиции Джереми Корбина, не избегая критики в адрес уходящего премьера, отмечают ее чувство долга и преданность своей работе.

Мэй, в свою очередь, отметила, что после аудиенции у королевы Елизаветы Второй продолжит служить стране «как обычный парламентарий, представляющий округ Мэйденхед».