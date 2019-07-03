Мэй заявила, что не покинет парламент после ухода с поста премьера

Тереза Мэй после ухода с поста премьер-министра Великобритании не намерена покидать парламент, об этом она заявила на традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте.
С предположением о том, что Мэй покинет парламент, выступил лидер Либерально-демократической партии сэр Винс Кейбл.
«Нет, он ошибается в предсказаниях, в фактах, типичный либдем, ошибается во всем», — сказала Мэй.
Ее предшественник Дэвид Кэмерон, объявив об отставке, объявил и об уходе из парламента.
Мэй передаст полномочия новому премьеру 24 июля.(РИА Новости)
| 2019-07-03T16:17:35+00:00 3 июля 2019, 21:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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