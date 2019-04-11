Мэй: Великобритания должна покинуть ЕС как можно быстрее

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй надеется, что Великобритания покинет Евросоюз как можно раньше, и сожалеет, что из-за позиции британского парламента этого до сих пор не произошло. Об этом, как передает ТАСС, она заявила в четверг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС, на котором было согласовано решение отсрочить дату Brexit до 31 октября.

«Я проголосовала три раза за то, чтобы выйти из ЕС. Если бы достаточное число депутатов проголосовали вместе со мной в январе, мы уже были бы вне Евросоюза. Мы не смогли добиться этого большинства в парламенте, и теперь я веду работу, чтобы добиться такого соглашения, которое получит большинство в Палате общин. Я хочу, чтобы это [выход из ЕС] произошло как можно быстрее, и буду работать над этим», — пообещала Мэй.

«Искреннее сожалею, что я до сих пор не смогла уговорить парламент принять сделку, которая позволила бы Великобритании выйти в гладкой и упорядоченной форме», — добавила британский премьер.