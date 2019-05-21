Мэй рассказала о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности дать парламенту страны проголосовать за проведение нового референдума по выходу страны из Евросоюза, но при условии, что парламентарии поддержат ее новый проект соглашения с ЕС. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, Мэй в начале июня представит новый документ, который будет включать дополнительные гарантии прав рабочих, а также меры по защите окружающей среды и нюансы по ирландскому вопросу.

По мнению Мэй, если парламент в очередной раз отвергнет ее документ, то это может привести к остановке Brexit. В случае его одобрения, условия документа можно будет обсудить на референдуме.

Премьер не поддерживает идею голосования, но, по ее словам, понимает чувства многих законодателей относительно Brexit.