Мэй рассказала о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности дать парламенту страны проголосовать за проведение нового референдума по выходу страны из Евросоюза, но при условии, что парламентарии поддержат ее новый проект соглашения с ЕС. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, Мэй в начале июня представит новый документ, который будет включать дополнительные гарантии прав рабочих, а также меры по защите окружающей среды и нюансы по ирландскому вопросу.

По мнению Мэй, если парламент в очередной раз отвергнет ее документ, то это может привести к остановке Brexit. В случае его одобрения, условия документа можно будет обсудить на референдуме.

Премьер не поддерживает идею голосования, но, по ее словам, понимает чувства многих законодателей относительно Brexit.

| 2019-05-21T22:59:07+00:00 22 мая 2019, 03:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss