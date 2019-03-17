Мэй рассказала, как выйти из тупика по Brexit

Утверждение проекта соглашения о Brexit Палатой общин британского парламента остается единственным возможным выходом из тупика, в который зашел “бракоразводный” процесс Великобритании и Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Терезы Мэй, опубликованном газетой The Telegraph, сообщает УНН.

“Больше трех десятков моих коллег из Консервативной партии изменили свое мнение и поддержали улучшенный проект соглашения, за что я благодарна каждому из них. Однако я знаю, что мне придется сделать больше, чтобы переубедить остальных, включая членов ДЮП (Демократической юнионистской партии), чтобы наконец добиться одобрения моей сделки большинством депутатов парламента, — говорится в обращении Мэй. — Это остается моей целью. Это единственный выход из нынешнего тупика, что лишний раз доказали результаты серии голосований, прошедших на прошлой неделе”.

Премьер-министресса обратилась к членам Палаты общин, отвергшим проект соглашения с Евросоюзом, с просьбой вновь оценить ситуацию и пересмотреть свою позицию по предлагаемой сделке. Она подчеркнула, что по-прежнему считает ее отражением того, за что британцы голосовали на референдуме 2016 года, и призвала евроскептиков поддержать нынешний проект соглашения, хотя, возможно, они и ожидали от этого документа большего. По ее словам, сторонники и противники Brexit должны оставить распри в прошлом и показать себя “прагматичными демократами и патриотами, способными пойти на достойный компромисс”, передает pressorg24.com.