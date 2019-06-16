Мэй рассказала, чем будет заниматься после отставки

Британский премьер-министр Тереза Мэй рассказала журналистам, чем она займется после ухода в отставку.
Мэй отметила, что она продолжит работу в качестве парламентария, но свободное время посвятит своим неполитическим увлечениям.
Она отметила, что будет чаще гулять и готовить, а также смотреть крикет.
«Я буду гулять со своим мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и еще я смогу выделить больше времени для того, чтобы смотреть крикет», — сказала Мэй.
Напомним, что пост лидера Консервативной партии она покинула 7 июня. Кресло премьер-министра Мэй освободит после того, как будет избран новый глава тори. Это произойдет в 20-х числах июля.
| 2019-06-16T21:44:11+00:00 16 июня 2019, 23:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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